Operai derubati, scatta la colletta per aiutarli

I ladri derubano gli operai al lavoro su via delle Fonti e i residenti della zona organizzano una raccolta fondi per restituire loro il maltolto. Gesto di grande altruismo da parte di diversi cittadini che vivono tra Vigliano e Bricoli, borghi abitati sulla collina tra Scandicci e Lastra a Signa. Da tempo sollecitavano la sistemazione di via delle Fonti, una strada che collega questo pezzo di collina con la piana e la zona industriale. Quando hanno visto arrivare gli operai che hanno aperto il cantiere per la sistemazione del manto d’asfalto e del cordolo drenante, non hanno potuto che accogliere con soddisfazione i lavoratori impegnati nella manutenzione.

"Ma qualche settimana fa – racconta uno dei residenti della zona, Cristiano Fattori – abbiamo saputo dagli operai che i ladri erano arrivati a far loro visita durante la pausa pranzo, razziando borselli e altri effetti personali". Il cantiere era stato allestito sulla parte pianeggiante della strada. Ed è in questo punto che i malviventi sono entrati in azione. L’intervento su via delle Fonti riguardava un tratto di 2,4 chilometri, a partire proprio da Vigliano. "Quando abbiamo saputo cosa era successo – raccontano i residenti – abbiamo pensato al modo migliore per essere vicini agli operai. Ci sembrava ingiusto che dovessero pagare di tasca propria per essere stati derubati. E così abbiamo pensato di provvedere". Nei giorni scorsi è stata aperta una sottoscrizione per fare sì che tutti possano contribuire e restituire agli operai la somma che è stata loro sottratta.

La raccolta andrà avanti ancora per qualche giorno e successivamente sarà organizzata una piccola manifestazione di consegna. Un gesto di civiltà, per contrastare quello di chi non ha esitato a derubare gli operai mentre erano impegnati a svolgere il loro lavoro.