Open day di Castelfalfi. I profili più richiesti

Castelfalfi, resort di lusso e antico borgo nel cuore della Toscana, cerca personale. La struttura comprende un hotel di lusso, sei ristoranti, SPA, campo da golf, bar, vigneti e un parco avventura, nonché ville e appartamenti per uso turistico distribuiti nel centro storico e nelle campagne del territorio. Per conoscere da vicino i candidati ci sono in programma due open day: il 24 ottobre a Castelfalfi e il 7 novembre a The Social Hub Florence Lavagnini a Firenze. Che si sia interessati a lavorare in hotel, nella ristorazione, nel finance, alla spa, in azienda agricola, basta portare il proprio curriculum a uno dei due open day ed effettuare la registrazione tramite l’apposita sezione presente sul sito. Per tutte le informazioni si può scrivere a [email protected]