Open Day alla Filarmonica Michelangiolo Paoli, Musica Gratuita a Campi

Open day domani alla Scuola di musica gratuita della Filarmonica Michelangiolo Paoli. L’appuntamento è alle 17 in via Vittorio Veneto 105. La scuola è per clarinetto, sax, tromba, trombone, tamburo e percussioni ed è finalizzata all’ingresso degli allievi nella banda stessa. E anche se "ufficialmente" si chiama Filarmonica Michelangiolo Paoli, per capire meglio qual è lo spirito che la anima da sempre, è sufficiente leggere il nome scelto per il proprio account di Instagram: bandadicampi. Perché questo è la Filarmonica, la banda di Campi, sempre pronta a esibirsi sul territorio e all’interno del Teatrodante Carlo Monni, dove in passato sono state organizzate serate al ritmo di jazz o per rendere omaggio a Rino Gaetano, per fare due esempi. La Filarmonica Paoli, infatti, suona dal lontano 1816, quando fu fondata da colui che poi le ha dato il nome. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3358458110 oppure sulla pagina Instagram @bandadicampi.

Pier Francesco Nesti