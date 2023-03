Oneri, il Comune batte cassa

Oneri per la sala polivalente del centro Rogers: il Comune chiede il conto. All’appello mancano i pagamenti dal 2021 a oggi. Per questo il dirigente del settore Lavori pubblici del Comune ha firmato una determina con la quale chiede alla società che ha realizzato il project financing per il nuovo centro di versare quanto dovuto: sono 22.823 euro per il 2021, 23.822 per il 2022, 25.700 per il 2023. In base alla convenzione con la quale si è dato il via alla realizzazione del nuovo centro civico, la società di gestione del project ha in carico la gestione dei parcheggi a pagamento e degli spazi pubblicitari fino al 2040; fino al 2039 invece ha la gestione degli spazi commerciali interni al centro civico. A parte gli introiti che derivano da questa attività, c’è anche un onere, appunto quello per la sala polivalente, quantificato in 20.000 euro da versare al Comune entro il 31 marzo di ogni anno fino alla scadenza della convenzione.

L’onere viene aggiornato tenendo conto dell’aumento su base Istat per l’adeguamento al costo della vita. Dall’inaugurazione del nuovo centro, il rapporto con la società che ha realizzato il project financing è stato segnato dalla necessità di tenere in equilibrio i costi di realizzazione con gli introiti legati alla gestione dei parcheggi e degli spazi pubblicitari. Introiti che non sempre, soprattutto in tempi di crisi, sono rimasti in linea con le proiezioni economiche fatte in sede di progettazione