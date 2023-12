Omicidio di Firenze, fermate due persone per la morte del commerciante

Firenze, 3 dicembre 2023 – La procura di Firenze ha fermato due persone per l’omicidio di Safaei Chaikar Kiomars, iraniano di 72 anni, il venditore ambulante trovato morto nel suo appartamento di via de Pinedo nella giornata di giovedì 30 novembre. Tre giorni dopo il delitto dunque potrebbe esserci una prima svolta.

Chi era la vittima

L’uomo, che viveva solo, è stato trovato legato e incappucciato nel suo appartamento di via de Pinedo, zona Novoli, dal fratello che si era preoccupato perché non lo aveva visto arrivare sul lavoro. La vittima gestiva un banco al Mercato del Porcellino, in pieno centro storico a Firenze.

Le indagini della polizia erano partite subito a 360 gradi. Si è indagato a lungo nella vita dell’uomo. La procura ha valutato anche le immagini delle telecamere della zona. Il palazzo dove viveva l’uomo è videosorvegliato. Diversi gli elementi raccolti anche sulla scena del crimine, come aveva spiegato anche il procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia.

E’ stato subito chiaro agli investigatori che si trattava di un omicidio particolarmente efferato. “La porta era aperta”, aveva detto il fratello dell’uomo facendo la tragica scoperta.