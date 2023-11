Omicidio di Firenze: chi era la vittima. Trovato morto dal fratello

Firenze, 30 novembre 2023 – E' stato trovato legato e incappucciato l’uomo morto a Firenze nel pomeriggio di oggi, 30 novembre. Il procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, è arrivato in via de Pinedo ed ha raggiunto la squadra mobile intervenuta con la scientifica nell'appartamento al sesto piano di un palazzo.

Secondo la prima ipotesi, ormai data per scontata, si tratterebbe di omicidio. L’uomo è stato trovato morto, legato e con un sacchetto in testa. Si tratta di un 72enne iraniano, Chaikar Kiomars, che risulterebbe un venditore ambulante di bigiotteria al mercato del Porcellino a Firenze.

A scoprire il cadavere è stato il fratello che si è recato all'abitazione perché la vittima non dava notizie e non rispondeva al telefono. La strada è stata chiusa al traffico e interdetta per agevolare lo svolgimento degli accertamenti.