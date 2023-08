Omaggio al carisma di don Mario Boretti

Giornata storica a San Donato a Livizzano, omaggio alla memoria sempre presente sulla collina di Pulica e non solo di don Mario Boretti, storico parroco ed esorcista che plasmò la piccola chiesa fra i vigneti sulle colline tra Montelupo e Montespertoli trasformandola nell’attuale e notissima “cittadella mariana”. Nei giorni scorsi, in occasione dei solenni festeggiamenti del Santo Patrono San Donato Martire, è giunto pellegrino il cardinale Angelo Bagnasco, già arcivescovo ordinario militare per l’Italia, arcivescovo emerito di Genova, per 10 anni presidente della Conferenza episcopale italiana e già presidente delle Conferenze dei vescovi d’Europa. Qui ha trovato centinaia di fedeli giunti da varie parti della Toscana e il confratello cardinale Ernest Simoni, ringraziandolo per la sua testimonianza nell’Albania stretta nella morsa del regime comunista di Enver Hoxha: "La sua fede tenace sostenuta dalla grazia ha affrontato la persecuzione fisica e morale di un sistema vecchio e perdente. Grazie Eminenza e fratello carissimo, la sua presenza ci incoraggia a non temere, a non ritirarsi impotenti, a non tacere smarriti, ad amare l’uomo, e quindi a lottare per il bene nella verità". Al solenne pontificale, hanno concelebrato il parroco don Cristian Meriggi e monsignor Giancarlo Corti, vicario generale della Arcidiocesi di Firenze, in rappresentanza del cardinale Giuseppe Betori impegnato a Lisbona per la GMG con Papa Francesco.

Presenti per l’occasione le massime autorità locali: il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini con il gonfalone del Comune, il comandante Simone Soldi con i militari dell’arma dei Carabinieri, il capitano Giorgia Pica con i militari della Guardia di Finanza, il dirigente Massimo Luschi con il personale della Polizia Municipale.

Al termine della celebrazione eucaristica animata dalla corale parrocchiale e dalla corale di Samminiatello, il servizio liturgico affidato ai cavalieri della Confraternita del Roseto Perpetuo di Maria e svolta all’interno del parco parrocchiale è stato fatto dono ai cardinali di copia di un’immagine mariana in ceramica maiolica tipica del territorio di Montelupo Fiorentino e prodotti enologici fiore all’occhiello della produzione vitivinicola della zona di Montespertoli.