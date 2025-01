“Omaggio ai giovani fascisti fiorentini”: l’Anpi insorge, polemica sull’inziativa di Lealtà Azione

Firenze, 24 gennaio 2025 – E’ polemica sulla passeggiata organizzata dal gruppo di estrema destra “Lealtà Azione” prevista per la serata di venerdì 24 gennaio per le strade di Firenze, in occasione del decennale dell’organizzazione. Un tour articolato in dieci tappe “che racconteranno della nostra culla del Rinascimento e del fascismo fiorentino”.

Una passeggiata, dunque, che non dovrebbe svolgersi vista la mancata autorizzazione. e la cui conclusione era prevista in piazza Santa Maria Novella “rendendo omaggio ai giovani fascisti fucilati dalla barbarie alleata”. Al questore non sono arrivate richieste su questa iniziativa.

Contro l’evento del 24 gennaio e quelli del giorno successivo (la presentazione di un libro sulla “Fasciofobia” e un concerto) si era subito schierata l’Anpi (l’Associazione nazionale partigiani d’Italia). La presidente provinciale, Vania Bagni, ha scritto al questore Lamparelli esprimendo "profonda preoccupazione per l'annunciata 'passeggiata notturna'", organizzata stasera dal gruppo di estrema destra.

"Annunciata come un omaggio a persone, luoghi ed eventi del fascismo fiorentino è una vera e propria provocazione alla nostra città Medaglia d'oro per la Resistenza". Lealtà Azione, prosegue, “porta con sé una storia di idee contrarie ai valori che ispirano la nostra Costituzione. Riteniamo che una tale azione pubblica da parte di un gruppo nato negli ambienti naziskin sia non solo un pericolo per l'ordinamento democratico, ma un pericolo tout court".