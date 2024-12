Omaggio ai giganti del ciclismo

Morandi

Il ciclismo è uno degli sport popolari maggiormente seguiti e praticati nel nostro Paese e le gare, dal Giro di Italia alla Milano-Sanremo oltre alle competizioni internazionali come il Tour di France e il Campionato del Mondo coinvolgono milioni di appassionati. Poi, non si può certo dimenticare chi pratica questo sport a livello amatoriale, persone che salgono in bicicletta non per imitare i campioni, ma per fare una gita in compagnia oppure una gara senza pretese e c’è anche e soprattutto chi usa la bicicletta per recarsi al lavoro o per muoversi in città. Per la serie tematica “lo Sport” il 27 novembre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso quattro francobolli con valore in tariffa A corrispondente a €. 2,90 per ricordare i ciclisti italiani Campioni del Mondo: Libero Ferrario (1901-1930) primo italiano a vincere il campionato del mondo su strada nel 1923, Ercole Baldini (1933-2022) campione del mondo nel 1958, Vittorio Adorni (1937-2022) campione del mondo nel 1968 e l’indimenticabile Felice Gimondi (1942-2019) campione del mondo nel 1973.

In ciascuna vignetta è rappresentato uno di questi ciclisti sulla sua bicicletta ripreso con la maglia iridata di Campione del Mondo con immagini tratte da foto d’epoca riportando su ogni francobollo in basso la classica banda caratterizzata dai colori blu, rosso, nero, giallo e verde.