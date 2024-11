Omaggio a Sordi. Uno spettacolo al Teatro delle Arti

Va in scena in prima regionale lo spettacolo teatrale che omaggia Alberto Sordi. La compagnia Frosini-Timpano, insieme alla penna di Lorenzo Pavolini porta sul palcoscenico (stasera, ore 21, Teatro delle Arti, via Matteotti 8) il nuovo ’Tanti Sordi. Polvere di Alberto’. "In continuità con i lavori precedenti – spiegano dalla compagnia - proseguiamo nella ricerca sui miti e le retoriche del nostro Paese e del nostro presente e ci immergiamo adesso, in collaborazione con lo scrittore Lorenzo Pavolini, in questo materiale culturale e storico, in questa mitologia su Roma e la ’romanità’ ma soprattutto ’italianità’ che è Alberto Sordi. Lo attraversiamo cercando le sue tracce sepolte in noi, nei nostri corpi e nel nostro lavoro, le sue stratificazioni disseminate nella nostra vita e nella vita del nostro paese. Un discorso che tenta di far esplodere le nostre retoriche e i nostri modelli culturali, un discorso sull’arte e sul teatro". In scena, il due Marco Cavalcoli e Barbara Chichiarelli. Prosegue così la stagione del Teatro delle Arti di Lastra a Signa, intitolata ’Ascolta gli altri e sentirai te stesso!’ e firmata dal regista e drammaturgo Gianfranco Pedullà, con la compagnia Teatro popolare d’arte. Fra gli omaggi ai grandi, oltre all’appuntamento di stasera, ecco quello dedicato al fisico e astronomo Bepi Colombo con ’Il cacciatore di stelle’ (29 novembre) e lo spettacolo su Mia Martini (7 febbraio). Due grandi nomi del teatro di affabulazione arricchiscono la stagione: Ascanio Celestini in un classico, ’Radio clandestina’ (11 aprile) e Marco Baliani in ’Kohlhass’ (14 marzo). Presente il Teatro del carcere con i giovani detenuti dell’Istituto Penale Cesare Beccaria sul palco in ’Errare umanum est’ (28 marzo). Info e prenotazioni: 055.8720058.