Omaggio a ‘Orso’ Serata di solidarietà

Quattro anni fa Lorenzo Orsetti, anarchico di Rifredi, un passato da cuoco, rimase ucciso a Baghuz, in Siria, mentre nella resistenza curda combatteva contro l’Isis. Aveva 33 anni, il suo nome di battaglia nell’esercito curdo dello Ypg era Orso Tekoşer. Ieri, a quattro anni dalla morte, Lorenzo Orsetti è stato ricordato al cimitero delle Porte Sante di San Miniato, dove riposa. Con i familiari e gli amici alla cerimonia c’erano anche Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra progetto comune. E stasera alla Casa del popolo di Grassina serata di solidarietà in onore di Orsetti. Il programma prevede la proiezione del film “Tekoser, il partigiano Orso”, realizzato dal regista Dario Salvetti nel 2021. Alle 18,30 incontro con (Z)ZeroCalcare, Rojbin Beritan e Chiara Cruciati per la presentazione dei libri “No sleep till Shengal” e “La montagna sola”. Alle 20 cena di raccolta fondi a sostegno delle popolazioni terremotate in Turchia e Siria. Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà donato alla Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia. Prenotazione obbligatoria al numero 353 4113961 (solo Whatsapp).