Omaggio a Joseph Beuys Nel parco di Quinto una nuova opera

Da oggi il Parco di Quinto sarà arricchito da una nuova opera con una caratteristica particolare: quella di essere stata realizzata nell’ambito del progetto "Quinto Paradise: in omaggio a Joseph Beuys" da un gruppo di oltre cinquanta persone tra cittadini di Sesto, partecipanti anche da fuori regione, registi e conduttori dei laboratori ideati e portati avanti da Teatro Come Differenza l’Associazione e Coordinamento di compagnie e registi di teatro sociale che ha condiviso il progetto con tante altre realtà del teatro e del mondo artistico. L’installazione, "La stella è la radice dell’albero", sarà inaugurata oggi alle 16 nell’area verde di via De André alla presenza dell’assessore alla Cultura Jacopo Madau. A questo evento seguiranno, domani e domenica alle 21, spettacoli e performance teatrali al Teatro della Limonaia. Al progetto si è potuto aggiungere anche un ulteriore risultato: l’inserimento lavorativo socio terapeutico di un utente del Centro diurno Luna Verde che in questi mesi ha preso parte al laboratorio artistico "Stratificazioni naturali" e si occuperà della cura e manutenzione dell’opera.

