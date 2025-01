Olio in strada, la regionale 429 a Certaldo resta chiusa fino al 9 gennaio

Certaldo (Firenze), 5 gennaio 2025 - La Città Metropolitana di Firenze ha prorogato al 9 gennaio l'ordinanza di chiusura al traffico, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto della Strada 429 'Variante di Certaldo' per 5,6 km, dal km 12+000 al km 17+600, nei comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano (Siena). La chiusura è totale, 24 ore al giorno, e riguarda la Variante che evita di attraversare Certaldo. Rimane invece aperta la rotatoria di collegamento tra Certaldo e San Gimignano e in direzione Poggibonsi. La strada è chiusa dal 30 dicembre 2024 per la rimozione di un'autocisterna che si era ribaltata e per la bonifica dell'asfalto dallo sversamento di olio. Tali attività per riportare in sicurezza la carreggiata stradale sono complicate e devono essere ancora terminate.