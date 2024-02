Olio e acquerello. In partenza i corsi di pittura

L’associazione Colori del Levante Fiorentino propone due grandi classici dei corsi di pittura: uno dedicato alla pittura ad olio e l’altro all’acquerello. Le lezioni si svolgeranno a Pontassieve nei locali di via Tanzini 14 in orario serale, il mercoledì dalle 20.45 alle 22.45, permettendo anche a chi lavora di partecipare. Per lintroduzione all’acquerello le iscrizioni sono ancora aperte, fino al 31 marzo. Il corso è un avviamento alle tecniche di base dell’acquerello, che offre infinite possibilità creative ed è pensato per chi desidera affrontare per la prima volta questa tecnica. Il corso di acquerello inizierà in aprile e terminerà a maggio 2024, per un totale di cinque serate. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile visitare il sito dell’associazione oppure scrivere all’indirizzo email [email protected] o telefonare al numero 3480712546.

L.B.