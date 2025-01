Olio d’oliva, primo corso per diventare assaggiatori

A partire da martedì 28 gennaio, Reggello ospiterà il primo corso base per l’assaggio dell’olio extravergine d’oliva, un’iniziativa pensata per avvicinare tutti, appassionati e professionisti, al mondo di uno dei prodotti simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana.

Organizzato dall’Anapoo (Associazione Nazionale Assaggiatori Professionisti Olio di Oliva) in collaborazione con il Comune di Reggello, il corso si terrà nella biblioteca comunale di Cascia e si articolerà in cinque lezioni serali.

Reggello, che vanta il titolo di Città dell’Olio, è il contesto ideale per un percorso formativo di questo tipo: si è fatta e si sta sempre più facendo conoscere anche a livello internazionale per la qualità dei suoi oli extravergine e per la tradizione olearia che affonda le radici nel territorio.

Un prodotto celebrato ogni anno in una rassegna che celebra i produttori di questa terra ricca e fertile.

Il corso, aperto a tutti, propone un viaggio completo dalla coltivazione dell’olivo all’analisi sensoriale, passando per l’importanza dell’etichetta e gli abbinamenti gastronomici.

Ogni lezione del corso prevede non solo approfondimenti teorici, ma anche sessioni pratiche con assaggi guidati, compresi campioni di oli con difetti, per affinare la capacità di riconoscere pregi e difetti organolettici. I partecipanti esploreranno temi come le tecniche di coltivazione, le varie cultivar di olivo, i metodi di estrazione e l’evoluzione delle tecnologie per migliorare la qualità dell’olio.

Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi sensoriale, con l’introduzione al vocabolario ufficiale dell’olio extravergine d’oliva e alla metodologia COI (Council Oleicole International). Il corso si rivolge sia ai neofiti che agli esperti del settore, per promuovere una cultura olivicola più consapevole e anche più qualificata. La partecipazione è aperta a tutti, ma con posti limitati; consigliata l’iscrizione anticipata.