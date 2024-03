Ok al progetto per il parcheggio in via don Milani. Entro settembre 16 nuovi posti auto

Entro il prossimo settembre sarà realizzato un nuovo parcheggio nell’area tra via don Milani e via Pertini. Il progetto esecutivo, approvato dalla giunta comunale, prevede la realizzazione di 16 posti auto, data la chiusura del parcheggio di via Pertini in previsione dei lavori per l’intervento di realizzazione di 63 alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Il parcheggio è previsto tra le opere di urbanizzazione connesse al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua) che sarebbero state eseguite al termine dell’edificazione degli appartamenti Erp: l’Amministrazione ha però deciso di anticipare l’intervento per rispondere alle necessità della sosta nel quartiere. Le dimensioni tutto sommato ridotte dell’area di sosta consentiranno di mantenere tutte le piante esistenti, senza alcun abbattimento. Per l’illuminazione è prevista l’installazione di due punti luce. Costo complessivo del progetto: 64mila euro. Nel progetto Erp è prevista anche la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con 65 posti auto all’interno dell’area, con apertura al pubblico una volta collaudato l’intervento. Nel frattempo si stanno completando in via Pertini i lavori necessari alla bonifica bellica che erano stati sospesi in zona parcheggio in attesa dell’assegnazione della gara per l’affidamento dell’intervento Erp. La ditta assegnataria sta redigendo il progetto esecutivo che sarà consegnato al Comune ad aprile e poi inizieranno i lavori di esecuzione veri e propri. Per alleggerire la pressione sui parcheggi della zona verrà modificato, a partire dalla prossima settimana, l’orario di spazzamento stradale di via don Milani, posticipandolo in modo da non sovrapporlo con lo spazzamento in via della Conoscenza. S.N.