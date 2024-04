Oggi l’Half Marathon, cinquemila di corsa tra i monumenti

Record di iscritti e centro storico invaso dai podisti per l’edizione numero 40 della Half Marathon. Un evento di grande importanza a livello agonistico e amatoriale con 5000 partecipanti. Partenza stamani alle 9 da Lungarno della Zecca Vecchia per arrivare in piazza Santa Croce, dopo aver percorso un doppio anello. Una formula studiata e collaudata per limitare i disagi legati alle deviazioni del traffico. Tre le distanze, sia a livello competitivo che amatoriale: la gara sulla mezza maratona di km 21,097 metri; altra opportunità è la mezza per uno (percorso da suddividersi in coppia); infine la non competitiva di 10,5 km. In piazza Santa Croce il Villaggio Half Marathono per i partecipanti e i loro accompagnatori, ricco di intrattenimenti. Per ogni iscritto alla corsa non competitiva Uisp (promotore dell’evento) donerà in beneficenza 1 euro al Centro Casadasè che si occupa di assistenza a soggetti autistici.

Half Marathon Firenze ha visto crescere negli anni il numero dei partecipanti. In questa edizione saranno oltre 5000 podisti a prendere il via in rappresentanza di 69 nazioni, mentre sono 97 le coppie che si sono iscritte alla ‘staffetta’ mezza per uno. Oltre 400 i volontari lungo il tracciato e all’arrivo ad assistere i podisti, molti dei quali tesserati per società di atletica della Città Metropolitana di Firenze. Gli sponsor tecnici sono Joma e Maxismall, con main sponsor Banca Alta Toscana. Alla partenza campioni di valore tra cui il keniano Bernard Musau Wambua, classe 1999, 24 anni, del Parco Alpi Apuane, vincitore nel 2022 in 1.04’29” e Joseph Kimeli Kimutai, keniano, classe 1992, 31 anni, della Dinamo Sport. Tra le donne occhi puntati su Teresia Kwamboka Omosa, keniana classe 1995, 29 anni, della Caivano Runners, che proverà a ripetere la vittoria dello scorso anno quando arrivò prima in piazza Santa Croce col tempo di 1 ora 10’31”. Proverà a insidiarla Emily Chepkemoi Cheroben, keniana dell’Atletica Castello di Firenze. Record della gara maschile nell’edizione 2023 vinta dal keniano Poul Tiongik: 1.01’57”.

Per celebrare il 40° anno della corsa Uisp Firenze ha realizzato una medaglia speciale che andrà al collo di tutti gli atleti che porteranno a termine la gara competitiva. Radio Toscana è media partner.

Francesco Querusti