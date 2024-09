Oggi l’assemblea di Toscana Energia

E’ solo questione di ore. Dopodiché il consigliere comunale del Pd Fabio Giorgetti (area ’gianiana’) potrà sedere sullo scranno più alto di Toscana Energia, quello occupato per tre mandati dall’avvocato Federico Lovadina, di area renziana. L’assemblea ordinaria, infatti, oggi sarà chiamata a nominare sia il presidente della società che fa capo a Italgas che il Consiglio di amministrazione (oltre ai componenti del collegio sindacale). Giorgetti, commercialista fiorentino esperto (tra le altre cose) di bilanci, potrà continuare a svolgere anche il suo ruolo di consigliere comunale nel Salone de’ Dugento, ma non è escluso che per portare a termine il suo importante mandato – che ha la durata di tre anni – possa dimettersi nei prossimi mesi.

Intanto, va ricordato che Marco Semplici non si è mai dimesso da Servizi alla Strada ma ha ha concluso la sua presidenza dopo l’approvazione del bilancio. Semplici, nel maggio scorso, si è candidato in Consiglio comunale con la lista civica Sara Funaro Sindaca risultando eletto. Contestualmente, Andrea Pugliese è stato nominato presidente della municipalizzata Sas nell’aprile scorso. Infine, per Firenze Parcheggi resta in campo (anche se le quotazioni sono in discesa) il nome di Luigi Salvadori, ex presidente di Fondazione Cr Firenze.

A.P.