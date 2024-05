Oggi la borsa del giocattolo

Nuovo appuntamento, oggi dalle 9 alle 15 nelle sale dell’Hotel Mirò in via degli Olmi, con la Borsa Scambio del giocattolo. Per questa edizione saranno tantissimi i modelli di auto, camion, trattori in pressofusione a disposizione così i giochi da tavolo anni Sessanta e Settanta e, per un pubblico femminile, anche bambole di ogni foggia, misura ed epoca, compresa l’inossidabile Barbie con tutti i suoi accessori più o meno vintage. Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta poi per gli appassionati di soldatini che potranno scegliere fra esemplari in piombo, carta, pasta, plastica con accanto mezzi militari oppure con case e fortini del vecchio West. Ritornerà anche l’ufficio consulenze per restauri, consigli sulla conservazione dei propri giochi e giocattoli, valutazioni, e quotazioni di mercato. Ingresso a offerta libera.