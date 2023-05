Oggi il convegno "L’amore del creato"

"L’amore al creato, una profezia in cammino" è il titolo del convegno che domani e domenica all’Auditorium della cittadella dei focolari sopra Incisa celebrerà i 50 anni della cooperativa "Loppiano Prima": nata il 19 maggio del 1973 con 8 soci fondatori per mettere a frutto i terreni che erano stati donati dalla famiglia Folonari al Movimento dei Focolari, ad azionariato diffuso conta oggi 3.256 soci. È stata una delle prime esperienze di agricoltura ecologica con al centro l’umanità, la natura e la loro relazione. Il convegno sarà aperto domattina con l’assemblea annuale dei soci. Nel pomeriggio alle 15,30 in una tavola rotonda si ripercorrerà la storia di Loppiano Prima, poi saranno affrontati i temi dell’ecologia integrale, della sostenibilità e della cura del creato. La giornata di domenica sarà aperta dal professor Sergio Rondinara (in foto), docente di epistemologia all’Istituto Universitario Sophia, con una lectio magistralis su "La presenza di Dio sotto le cose". A seguire, laboratori esperienziali aperti a tutti. Oggi alle 20,45 anteprima del convegno con la proiezione pubblica del film di Papa Francesco "La lettera".

Manuela Plastina