Oggi a Sesto i funerali dell’infermiere

Saranno celebrati oggi, alle ore 16, nella chiesa di Quinto Basso, a Sesto Fiorentino, i funerali di Bruno Bianchini, infermiere del 118 di Firenze e provincia, rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto lunedì scorso a Pontassieve. Stando ai rilievi attuati dai vigili e dalle autorità intervenute, al momento del sinistro, Bianchini, 60 anni, stava tornando a casa, in sella alla sua moto, proprio dopo il turno di lavoro alla sede centrale del 118, all’ospedale Piero Palagi di Firenze. Intorno alle 8,30, in via della Repubblica, a poche centinaia di metri da casa, avrebbe perso il controllo del mezzo per motivi che restano da accertare, finendo contro un’auto in sosta. Inutili i soccorsi, coordinati proprio dai colleghi del 118. Trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Careggi, l’uomo è purtroppo deceduto alcune ore dopo l’incidente.

La salma sarà esposta dalle 12 alla Misericordia di Sesto Fiorentino, territorio in cui vivono la madre e altri familiari, e poi accompagnata alla chiesa di Quinto Basso per l’ultimo saluto. Proprio i familiari hanno chiesto di evitare i fiori e di destinare eventuali offerta alla Asd Boxe Valdisieve: l’uomo era infatti un noto istruttore di pugilato nell’associazione e qui era diventato un punto di riferimento sportivo e umano per tanti ragazzi.