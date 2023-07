Odedra è pronto a incantare

Prosegue con successo il Florence Dance Festival 2023. Nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella stasera e domani due appuntamenti imperdibili con la Aakash Odedra Company. Oggi (ore 21.30) è in programma ‘Triple Bill’. Si parte con ‘Tu Mera Dil’, coreografia e performance a cura del ballerino Aakash Odedra (foto). Originariamente composta dalla leggenda Nusrat Fateh Ali Khan e rielaborata da Rushil Ranjan per Abi Stampa, ‘Tu Mera Dil’ è un’esplorazione di Sufi Kathak: un’insieme di due ideologie – Induismo e Islam – la loro combinazione va a creare un ibrido. Quindi Odedra proporrà ‘Cut’, per la coreografia di Russell Maliphant, e ‘Constellation’ con la coreografia di Sidi Larbi Cherkaoui. Domani (alle 21,30) la serata proposta dalla compagnia si intitola ‘Epilogue’. Si parte con ‘Two x Two’, pezzo creato dalla versione dell’assolo di Two di Dana Fouras. Sarà, poi, la volta di ‘Nritta’, coreografia, musica e performance di Aakash Odedra.

B.B.