Occupato l’ex Quartiere: "Diventerà un altro Astor"

di Carlo Casini

FIRENZE

Occupata da alcuni giorni la palazzina - di proprietà di un’associazione - in via Pisana 854 a Ponte a Greve, ex sede del Quartiere, del centro anziani e dell’asilo. Un buco nero al centro del rione che i residenti già a marzo denunciarono in un sopralluogo con La Nazione. L’abbandono, appunto, faceva temere che sarebbe stato occupato abusivamente, tanto che raccolsero le firme per una sua riqualificazione, con la proposta di far tornare qui un centro anziani o convertirlo in ambulatori. La battaglia fu portata poi dalla Lega in una mozione sui banchi di Villa Vogel. Nei giorni scorsi sono stati visti degli stranieri entrare con brandine e borsoni: "Da circa una settimana poi abbiamo notato un gran via vai soprattutto la sera, luci accese e sentir parlare dalle finestre una lingua straniera". Ci appostiamo davanti al cancello, esce un occupante, ci parliamo: "Sono marocchino, irregolare, non ho una casa; qui siamo quattro persone", spiega. Quando chiediamo come ha fatto ad accedere, "ci vivo da quattro giorni, prima di me c’era altra gente che mi ha fatto entrare", risponde. Ma alla domanda di un residente di poter entrare a parlare anche con gli altri, si sbriga a chiudere il cancello con un lucchetto e ad andare via. I residenti fuori protestano: "Come fosse casa loro, questa era la sede del quartiere e ce la chiudono a noi?". Il timore è che possa diventare un nuovo Astor. "Per ora non hanno dato problemi, ma vanno levati. Situazioni del genere diventano facilmente luoghi di spaccio e pericolo soprattutto per i più giovani, io lo so, ci sono passato purtroppo e dopo ce ne vuole a uscirne", spiega Ignazio Avila. "Abbiamo fatto la raccolta firme per avere gli studi medici e strappare questo edificio al degrado e ci troviamo invece ancora più degrado", sbotta Tina Anselmi. L’immobile, anche se utilizzato un tempo per funzioni pubbliche è di proprietà dell’Unione donne italiane: "Abbiamo segnalato alle forze dell’ordine e alla proprietà la situazione. Auspichiamo che di conseguenza possano essere programmati degli interventi che però non dipendono dall’amministrazione comunale", commenta il presidente di Quartiere Dormentoni. "Ennesima occupazione, stavolta a Ponte a Greve – denuncia il capogruppo della Lega in Quartiere Davide Bisconti, che fu promotore della mozione – Il Quartiere porta avanti da tempo un dialogo con l’Udi per restituire l’immobile alla cittadinanza ma per ora niente di fatto. Come chiesto nell’atto, questo edificio va acquisito e riconvertito in centro anziani o ambulatori; inoltre ribadiamo la necessità di un maggior controllo del territorio".