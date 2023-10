Occupano immobile a Solliciano. Blitz della polizia municipale. Scattano due denunce

Erano entrati in un immobile ma sono stati allontanati e denunciati dalla Municipale. Tutto inizia da una segnalazione della proprietà circa un immobile occupato illegalmente in zona Sollicciano. Dopo ricognizioni e verifiche, la settimana scorsa gli agenti del Reparto Territoriale del Q4 sono intervenuti insieme al nucleo cinofilo. All’interno c’erano due cittadini nordafricani denunciati per invasione diedifici di proprietà privata e violazione delle norme sull’immigrazione.