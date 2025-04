Obiettivo Italia funziona

Obiettivo Italia 2025 della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha fatto tappa a Firenze, che ha ospitato oltre 60 rappresentanti del mondo imprenditoriale, confermandosi un punto di riferimento per il panorama produttivo del Centro-Nord. Giunto alla sua seconda edizione, il progetto punta a creare un dialogo costruttivo con il tessuto imprenditoriale italiano, offrendo spunti concreti e soluzioni innovative per affrontare le trasformazioni economiche. Il percorso si sviluppa in otto tappe distribuite nell’arco dell’anno, con incontri in territori strategici per l’economia nazionale, tra cui, dopo Firenze, Lonato del Garda, Torino, Bologna, Milano, Napoli e Roma. "La Toscana, con la sua combinazione equilibrata di settori come il turismo, l’agroalimentare, l’industria e i servizi, e con le sue filiere artigianali di alta qualità che sono alla base del successo di molti marchi del lusso globali, è anche una delle regioni più attive nel campo delle energie rinnovabili. Con Obiettivo Italia vogliamo affiancare i nostri clienti nei loro percorsi di crescita" ha commentato Michele Sorrentino (nella foto), Responsabile IMI CIB Italian Network di Intesa Sanpaolo.