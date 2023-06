Obiettivo accoglienza: arrivano le sedute itineranti

Migliorare l’accoglienza delle piazze del centro più frequentate nel periodo estivo e nelle ore serali e notturne, ma anche tutelare il decoro. E’ l’obiettivo del progetto promosso dall’assessorato alla Cultura che prevede la collocazione di nuove sedute itineranti in piazza Strozzi, piazza Santo Spirito e piazza Santa Croce. "Un modo per dare risposta all’esigenza di aree di sosta in centro storico nel periodo estivo - ha detto la vicesindaca Alessia Bettini -, andando a garantire una migliore accoglienza e tutelando il decoro del centro storico, densamente popolato di attività culturali e commerciali. La collocazione individuata ha l’obiettivo di rispettare i luoghi di pertinenza degli edifici sacri, il disegno storico consolidato delle aree di sosta esistenti e la residenza". Il progetto prevede aree di sosta modulari, costituite dalla combinazione di sedute di varie dimensioni in pietra serena di Firenzuola. Si tratta di blocchi monolitici dal disegno semplice, di misura variabile, che saranno semplicemente appoggiati a terra con installazione temporanea. Le sedute saranno installate lunedì in piazza Strozzi, martedì in piazza Santo Spirito e dopo il 24 giugno in piazza Santa Croce, compatibilmente con lo smontaggio delle tribune del Calcio storico.