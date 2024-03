Obesità infantile, oggi l’incontro

Nel panorama europeo l’Italia presenta la percentuale più elevata, il 42%, di bambini in sovrappeso od obesi nella fascia di età 5-9 anni, mentre si colloca al quarto posto nella fascia 10-19, con il 34,2% di giovani affetti. Un problema, dunque, più che mai attuale quello dell’obesità infantile che sarà affrontato, oggi alle 16,30, nella sede di ALAB il centro multisensoriale e multidisciplinare per la riabilitazione e il benessere psicofisico dei bambini, inaugurato poche settimane fa in via dei Colatori 4/a. L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Interverranno Franco Ricci, medico endocrinologo pediatrico dell’Ospedale Pediatrico Meyer, Francesca Guarascio, biologa nutrizionista infantile, Silvia Rigacci, psicologa clinica esperta di problemi dell’età evolutiva e Anna Goddi, chinesiologa posturologa esperta dell’età evolutiva.

S. N.