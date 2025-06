Nuovo polo Unicoop, sì anche dall’opposizione

Centro direzionale Unicoop, l’opposizione approva. Dopo l’anteprima sul mega progetto che riguarda viale Moro, il capogruppo di Scandicci Civica, Giovanni Bellosi ha dato il via libera: "Siamo favorevoli agli investimenti dei privati – ha detto – purché i nuovi progetti siano sostenibili sul piano ambientale, e sappiano coniugare funzioni private con funzioni pubbliche. I rendering che abbiamo visto sugli organi di informazione sono oggettivamente molto belli e avveniristici, ci riserviamo di visionare i progetti dettagliati e le funzioni previste per un giudizio più compiuto. Ci auguriamo fin d’ora che la realizzazione finale sia fedele a quanto presentato: i più anziani si ricorderanno di quanto sia diverso e incompiuto oggi il Piazzale Resistenza rispetto ai primi bellissimi disegni del compianto Architetto Rogers. Ma non possiamo certo essere contrari aprioristicamente alle ipotesi ieri presentate pubblicamente da Unicoop".

Sul fronte degli altri progetti invece c’è il no alla ipotizzata logistica al Pontignale (sul quale non c’è ancora un progetto ndr). L’ultima nota è nei confronti del vicesindaco Yuna Kashi Zadeh: "Giovedì – ha detto Bellosi – rispondendo a una nostra interrogazione ci ha detto che su viale Moro non c’era ancora nulla. Sabato abbiamo visto il progetto sul giornale. Speriamo non abbia voluto dare una risposta fuorviante".