Nuovo parcheggio sotto la terrazza panoramica

Nuovi parcheggi per il centro storico di Barberino e la sistemazione di due frane. Sono alcune delle opere in corso a Barberino Tavarnelle per le quali il Comune ha investito oltre 6 milioni di euro. Il nuovo parcheggio, in corso di realizzazione, sarà al servizio dei residenti di Barberino. L’area di sosta viene realizzata nella zona di campagna che si trova al di sotto della terrazza panoramica all’ingresso del borgo. Al termine dei lavori, costo per la giunta Baroncelli di 450mila euro, saranno a disposizione nuovi 45 stalli auto. Si tratta, dice il sindaco David Baroncelli di "una risposta importante che daremo alle esigenze di sosta della comunità. L’intervento rientra nel complesso delle opere che mirano a riqualificare tutta l’area di piazza Mazzini".

Partiranno, invece, nelle prossime settimane i lavori per il secondo lotto della maxi opera voluta per il risanamento della frana di via Pertini e messa in sicurezza dell’area nei pressi del centro abitato di Barberino e dell’intero versante collinare che guarda al lato sud del paese.

L’intervento, del valore complessivo di 2 milioni circa sarà realizzato attraverso i fondi del Pnrr sulla sicurezza geologica ottenuti dal Comune e serviranno al completamento delle opere di presidio geologico. Il costo complessivo dell’intervento, di cui è stata completata la prima tranche con la realizzazione di circa 150 pali, cui si aggiungeranno altri cento per stabilizzare il movimento franoso, è di 5milioni di euro circa. I costi sono sostenuti in gran parte dalla Regione con la partecipazione del Comune. L’obiettivo "è risanare la frana che ha prodotto un cedimento del terreno molto esteso", continua Baroncelli. A questo intervento si somma un’altra opera pubblica che investe sulla prevenzione e sull’azione di contrasto del dissesto geologico.

Andrea Settefonti