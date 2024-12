Nuovo Codice della Strada 2024: sanzioni più severe per l'uso del cellulare alla guida

Vietato distrarsi. In base alla nuova normativa, chi verrà sorpreso a usare durante la marcia apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, oltre alla multa aumentata da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro e alla perdita di 5 punti patente, si vedrà applicare, fin dalla prima infrazione, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi (emessa dal Prefetto).

Nell’ipotesi di recidiva nei due anni successivi, la multa sarà da 350 a 1.400 euro con sospensione della patente da 1 a 3 mesi e perdita di 10 punti patente. L’uso del cellulare alla guida rientra pure tra le sanzioni punite con la cosiddetta ‘sospensione breve della patente‘, una delle novità del nuovo Codice della Strada 2024. La misura verrà adottata solo se risulterà che, al momento dell’accertamento della violazione, il trasgressore avrà un punteggio sulla patente inferiore a 20 punti per effetto di decurtazioni precedentemente subite.

La sospensione breve della patente si applicherà secondo il seguente schema: 7 giorni per chi ha un punteggio sulla patente da 10 a 19; 15 giorni per chi ha un punteggio sulla patente da 1 a 9. Se dall’uso del cellulare alla guida deriverà un incidente stradale, anche senza coinvolgimento di altre persone o veicoli, i giorni di sospensione patente verranno raddoppiati: 14 giorni per chi ha un punteggio sulla patente da 10 a 19; 30 giorni per chi ha un punteggio sulla patente da 1 a 9.

Il nuovo apparato normativo dovrebbe entrare in vigore dal 16 dicembre.