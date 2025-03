Dalla Regione Toscana nuovi fondi ai Comuni per la sicurezza urbana. Saranno assegnati a 39 amministrazioni di nove province come finanziamento per i progetti da loro presentati in materia di sicurezza urbana, importo minimo 20mila euro, massimo 75mila per un totale di 1 milione e 752.887 euro In provincia di Firenze sono stati concessi complessivamente 505.188 euro, in quella di Livorno 283.500, quindi 204.891 euro per Siena, in provincia di Lucca 183.705 euro, 142.600 per Arezzo, a Pisa 128.000, 120.000 a Grosseto 120.000, poi 110.000 per Massa e infine 75.000 a Prato. "In questo modo sosteniamo l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità per accrescere il livello di sicurezza delle nostre città - spiegano il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e l’assessore alla sicurezza e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo (nella foto).