Nuovi alberi, giochi e maquillage ai giardini del Fossato di Pontassieve

di Leonardo Bartoletti

Partono al Fossato i lavori di rinnovamento e riqualificazione dei giardini di via Calamandrei. Una delle zone più frequentate dai cittadini di Pontassieve, che ogni giorno vede la presenza di un gran numero di mamme, nonni e nonne e - soprattutto - bambini e bambine. Si parte con la sistemazione e potatura del verde per poi proseguire con le opere, i nuovi giochi e la seguente piantumazione delle nuove alberature.

In questa fase, per permettere lo svolgimento dei lavori, il giardino rimarrà chiuso al pubblico per qualche giorno. Nello specifico l’intervento – che viene finanziato direttamente dal bilancio comunale per un importo di circa 300mila euro - vede la riprogettazione delle aree già presenti all’interno dello stesso parco. Cinque saranno le aree, dedicate al gioco, allo sport e alla socialità: la pista di pattinaggio già esistente sarà riqualificata con una nuova pavimentazione, intorno alla pista verranno installati arredi con panchine e tavoli picnic. Sarà rinnovata l’area gioco a cui se ne aggiungerà un’altra nelle adiacenze delle ex vasche. A completare le zone dedicate al gioco - che saranno tutte dotate di pavimentazione anti-trauma - sarà installata una teleferica (il gioco che i ragazzi utilizzano per fare un percorso, con una carrucola, lungo una fune) e verrà rinnovato il campo da calcio con nuove porte; inoltre, sarà ripavimentata l’area che ospitava il campo da bocce con un nuovo materiale sintetico - più duraturo e che necessita di minor manutenzione - destinato a nuove attività. Inoltre verrà realizzata un’arena teatro, spazio pubblico destinato ad attività collettive e ad eventi.

Attenzione sarà dedicata anche alla fruibilità del parco da parte di tutti con l’abbattimento delle barriere architettoniche tramite la creazione di percorsi e la piantumazione di nuove alberature. "Sono state scelte soluzioni - dice il vicesindaco, Carlo Boni - che vanno incontro alle esigenze dei fruitori del parco e che mostrano attenzione nei confronti delle famiglie di Pontassieve".