Nuove luci, pavimenti e strade rifatte. Centro, cambio look da due milioni

Il centro storico si prepara a cambiare volto. È stato consegnato il progetto relativo alla sistemazione dell’area fra piazza della Repubblica e piazza Cavour, grazie anche a un finanziamento di 148.483 euro, che si aggiunge ai 2 milioni e 35mila euro già previsti. L’intervento rientra fra quelli finanziati grazie a fondi Pnrr, passando, in questo caso, attraverso il coordinamento della Città Metropolitana. Il piano prevede la pavimentazione di piazza Cavour, viale Mazzini e piazza della Repubblica e poi il rifacimento dell’ex casermina (l’edificio situato accanto al Comune, poco prima di via Beata Giovanna), con la riorganizzazione degli spazi interni . "Finalmente – hanno spiegato il sindaco Fossi e l’assessore Di Natale – stamani sono state consegnate tutte le tavole e gli altri documenti del progetto definitivo che ora sarà analizzato dai nostri uffici per essere poi votato dalla giunta comunale. Si tratta di uno degli interventi più importanti per il nostro territorio che ci consentirà di rendere possibile un’ampia rigenerazione di piazza Cavour e della loggia con la sostituzione dell’attuale pavimentazione oltre alla nuova illuminazione". Previsti anche la riqualificazione della viabilità carrabile e pedonale di viale Mazzini, l’adegueremo del sistema di smaltimento e allaccio delle acque miste e la riqualificazione della piazzetta rettangolare, che ospitava l’ex edicola, fra viale Mazzini e piazza della Repubblica.

La ristrutturazione dell’ex casermina permetterà, fra l’altro, di eliminare l’attuale stato di degrado del fabbricato, abbandonato ormai da anni. Qui verrà trasferita la sala consiliare, liberando i relativi spazi della ex Gimasa e mettendoli a disposizione della biblioteca. "Si tratta di una notizia importante – ha commentato l’assessore Di Natale – con gli uffici siamo al lavoro per consentire la conferma di queste nuove risorse. Si tratta di un finanziamento prezioso e inatteso che ci consentirà di compiere un nuovo passo importante".