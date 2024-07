Nuova vita per piazza Brunelleschi. Parte la completa riqualificazione

Nuova vita per piazza Brunelleschi che si avvia verso una completa riqualificazione. L’intervento, al via da domani, prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione colorata in asfalto grigio e di un’isola pedonale con pavimentazione in pietra, ma anche l’incremento del verde urbano con nuove aiuole e un albero aggiuntivo rispetto a quelli attuali. Nella piazza saranno installate anche nuove panchine, mentre sarà salvaguardata l’offerta di stalli di sosta. L’importo dei lavori è di 412mila euro. Si tratta di un intervento che punta a combattere l’ormai cronico stato di degrado che ha caretterizzato la piazza sede della facoltà di Lettere e Filosofia dell’università degli studi di Firenze. I primi lavori di rifacimento erano già scattati a partire da gennaio con i ripristini puntuali della carreggiata.

"Si tratta di un intervento tanto atteso dai cittadini, che finalmente può prendere il via per dare alla piazza un nuovo volto più bello, verde e sicuro" ha detto l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio. Durante la prima fase dei lavori la piazza sarà transitabile su un tracciato alternativo all’interno dell’attuale parcheggio. La fine lavori della prima fase è prevista per il 27 settembre, mentre la fine complessiva dei lavori è prevista per gennaio. Proprio la pavimentazione sconnessa a gennaio del 2020 fu all’origine della tragedia di Niccolò Bizzarri, studente universitario di 21 anni con una disabilità fisica.

Il ragazzo, seduto sulla sua carrozzina, finì con la faccia sulla strada. Il trauma inizialmente sembrò solo una ferita sul volto e il giovane venne portato all’ospedale di Santa Maria Nuova e dopo gli accertamenti del caso in serata stava per essere dimesso. Poi un malore fatale e la morte di Niccolò. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e la buca che poi innescò la serie di fatalità e la tragedia resta tutt’oggi sotto sequestro in attesa della prima udienza del processo che dovrebbe tenersi il prossimo settembre.