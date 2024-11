Nuova Toti, il Comune rassicura: "L’asilo a Marciola non chiuderà"

"L’amministrazione non ha in testa di chiudere la materna di Marciola". L’assessore Saltarello interviene sulle maggiorazioni economiche per la conclusione della scuola Toti di San Vincenzo a Torri. Il dibattito non era peregrino.

Nella delibera di giunta del 5 novembre scorso si legge che l’amministrazione (la precedente) aveva deciso di inserire nel plesso gli spazi per una sezione di scuola dell’infanzia. Ma il Comprensivo Casini, il 18 ottobre scorso ha inviato una comunicazione per chiedere "che l’eventuale spostamento a San Vincenzo della Scuola dell’Infanzia di Marciola, sia collocato all’interno di una struttura autonoma e dotata di tutti i servizi necessari ed esclusivi per la scuola dell’Infanzia.

In mancanza di ciò, chiedono che la scuola dell’Infanzia rimanga presso Marciola".

"Abbiamo reputato questa ipotesi condivisibile – ha detto ancora Saltarello – perché la scuola di Marciola è un presidio nella zona. Sulla Toti, stiamo portando avanti il progetto, dopo averlo aggiornato in seguito a un ascolto delle esigenze dei cittadini. Si tratta di un passo importante per la nostra comunità, che risponde a due necessità fondamentali: la valorizzazione degli spazi pubblici e l’investimento nelle strutture destinate alla crescita dei ragazzi. Il progetto che andiamo ad implementare non riguarda solo il tanto atteso giardino tergale, ma include anche il riassetto di piazza Vezzosi, un’area centrale del quartiere di San Vincenzo che merita di essere rinnovata e resa più fruibile".