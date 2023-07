Nuova legge sullo sport, Comitato Toscana Figc-Lnd apre Sportello informativo fiscale

L’entrata in vigore dal 1° luglio della nuova legge sullo sport ha creato preoccupazioni e problemi alle società sportive. Il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd, presieduto da Paolo Mangini, ha aperto uno Sportello informativo fiscale gratuito, di aggiornamento e supporto, in particolar modo sul lavoro sportivo e le norme fiscali, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto correttivo, nel quale sarebbero presenti importanti agevolazioni. Lo sportello è gestito dal consulente del Comitato Toscana, Francesco Sisani, che potrà essere contattato al 3515560600 tutti i giorni dal lunedì al giovedì nell’orario 15-16.

F. Que.