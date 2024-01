Nuova illuminazione al campo sportivo con quattro torri faro

Affidati i lavori per la sostituzione delle lampade delle quattro torri faro al campo sportivo di Malmantile con plafoniere a tecnologia a led. Grazie ai dispositivi il nuovo impianto di illuminazione risponderà ai criteri di efficientamento energetico oltre a garantire una migliore illuminazione del campo e l’adeguamento alle norme di illuminazione Coni. Il progetto è stato finanziato totalmente dall’amministrazione comunale con risorse interne per circa 65.000 euro. "I lavori - spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso - oltre a rinnovare l’impianto di illuminazione porteranno a un consistente miglioramento in termini di risparmio energetico, con un consumo previsto pari a 1/3 rispetto al vecchio sistema".