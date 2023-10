Nuova edizione, su sostenibilità, di 'Second Life, tutto torna'

Firenze, 18 ottobre 2023 - Nuova edizione, la terza, di 'Second Life, tutto torna', primo contest artistico a livello nazionale incentrato sul tema 'arte e sostenibilità'. Il progetto, promosso da Alia Multiutility Toscana, ha visto nelle due edizioni precedenti la partecipazione di circa duecento artisti italiani e stranieri, con opere in mostra a Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, Peccioli, Milano e Roma. Il contest è rivolto a giovani fra i 18 e i 28 anni di età. Gli artisti che vorranno partecipare alla nuova edizione sono chiamati a realizzare, entro il 24 novembre 2023, un'opera d'arte ispirata al valore della sostenibilità, alla salvaguardia dell'ambiente e del decoro urbano e all'impegno nel dare una seconda vita alla materia in linea con le regole dell'economia circolare (riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero) e inviarne una riproduzione digitale all'indirizzo secondlife.alia@gmail.com.

In alternativa è possibile candidarsi tramite il form web presente sul sito dedicato al contest 'Second life: tutto torna' (www.secondlifecontest.it). Il materiale dovrà essere accompagnato da una breve presentazione del lavoro. Le opere candidate avranno un doppio livello di valutazione: una prima giuria composta da giovani curatori italiani selezionerà 30 elaborati che verranno successivamente valutati da una seconda giuria - che sceglierà i primi tre classificati e le menzioni speciali - composta da esperti e direttori di centri espositivi e da rappresentanti di Alia e delle istituzioni coinvolte, tra cui Fondazione Palazzo Strozzi, centro Murate Art District, Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, Museo Novecento Firenze, Museo per l'Arte Contemporanea a Cielo Aperto, Musei di Empoli. Le 30 opere daranno vita a una mostra itinerante a partire da gennaio 2024 per circa un anno. Tra le date già confermate dal 23 gennaio all'11 febbraio presso il Cortile di Michelozzo, in Palazzo Vecchio a Firenze; dal 15 febbraio al 17 marzo al centro Pecci a Prato, con allestimento nella sala Incontri.