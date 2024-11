Nuova area verde con venti olivi. E i giardinieri stavolta sono i bimbi

I bambini della scuola elementare de La Massa per un giorno sono diventati esperti giardinieri: supportati da adulti che lo fanno di mestiere, hanno scavato delle buche nel terreno e messo a dimora ben 20 piante di olivo. Il luogo scelto è l’area verde di via di Nannicione e l’occasione è stata la Festa dell’Albero che durante la rassegna Autumnia coinvolge i bambini delle scuole comunali, in questo caso le classi quarta e quinta della primaria. I bimbi vedranno crescere le piante insieme a loro, per poi osservarli fare i propri frutti. Un simbolo di vita e anche un forte legame col territorio.

"Piantare alberi insieme ai bambini non è solo un’azione simbolica, ma un vero atto di rinascita, un invito a riscoprire la nostra responsabilità verso il pianeta. Questi venti nuovi olivi rappresentano il nostro impegno collettivo per il futuro e per una comunità più verde e sostenibile", sottolinea l’assessore all’ambiente Silvia Fossati, che ha partecipato all’iniziativa.

I nuovi olivi piantati dalle mani dei bambini, vanno ad aggiungersi a una più ampia progettazione di nuove piantumazioni da parte del Comune. Dall’inizio dell’anno, nel territorio comunale di Figline e Incisa ne son stati piantati 226 a cui vanno ad aggiungersi tutte le nuove piante che in queste settimane vengono sistemate nelle vie di Incisa, qualcuna nuova, altre in sostituzione di alberi malati o da cambiare per motivi di sicurezza. A Figline invece sono in corso i lavori per realizzare il parco della Gaglianella, 11mila metri quadrati di verde che permettono di recuperare alcuni appezzamenti di terreno inutilizzati con la piantagione di 90 nuovi alberi e oltre 1.300 arbusti.

Manuela Plastina