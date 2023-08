Nudo in strada a Novoli, arrestato l’uomo che ha aggredito passanti e corrieri

Firenze, 8 agosto 2023 – L’autore della folle aggressione avvenuta giorni fa a Novoli è stato arrestato dai carabinieri. Protagonista un giovane di 23 anni del Senegal, che in presa alla follia ha iniziato ad aggredire completamente nudo passanti, scooteristi e corrieri di Amazon.

Il giovane è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì 7 agosto in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa lo scorso 5 agosto dal tribunale di Firenze su richiesta della locale procura della Repubblica.

Il provvedimento è scaturito dalla trasgressione del giovane alle prescrizioni impostegli con la misura degli arresti domiciliari cui fu sottoposto il 28 luglio scorso, all’esito di giudizio di convalida, dopo essere stato arrestato dalla polizia locale di Firenze. I

La follia a Novoli è avvenuta lo scorso 2 agosto. Il 23enne era evaso dalla propria abitazione completamente nudo, in via Baracca e nelle vie adiacenti, e ha aggredito più passanti con un coccio di vetro, ferendo due corrieri (lesioni per 10 e 20 giorni) di Amazon cui aveva poco prima sottratto un pacco e danneggiato vari veicoli in transito e in sosta.

L’uomo era stato bloccato dal personale della Polizia di Stato e portato in ospedale per le cure del caso. Ora il 23enne si trova in carcere a Sollicciano.