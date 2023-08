Firenze, la folle aggressione di Novoli: l’uomo ha tentato di far cadere alcuni scooteristi

Firenze, 3 agosto 2023 – Il giorno dopo c’è ancora sconcerto nel quartiere di Novoli per la folle aggressione il cui autore, un uomo completamente nudo, è stato poi bloccato dalla polizia. Minuti di terrore per la gente del quartiere intorno all’ora di pranzo di mercoledì 2 agosto.

Il momento in cui il giovane aggredisce uno scooterista

Si tratta di un giovane ripreso da alcuni video dei passanti. Il ragazzo, fuori di sé, se la prende con chiunque: picchia i passanti, danneggia auto. Ma soprattutto, la condotta più pericolosa, ha tentato di far cadere alcuni scooteristi piazzandosi in mezzo di strada. Solo per un miracolo non si sono verificati incidenti gravi. Dopo colluttazioni con almeno un paio di passanti, il giovane è stato bloccato dalla polizia.