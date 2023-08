Follia a Firenze: ferisce due corrieri, molesta passanti e spacca vetri

Firenze, 2 agosto 2023 – Ha seminato il panico in strada. Nudo dalla testa ai piedi, ha imperversato poco prima dell'ora di pranzo, tra mezzogiorno e mezzo e l'una, tra Novoli e via Baracca.

Venti minuti, mezz'ora, in cui la 'sfilata' nude look risulta essere, alla fine, la cosa meno grave. Un giovane sui vent'anni, pare senegalese, ha dapprima spaccato il lunotto posteriore di una macchina, ha molestato diversi passanti e importunato i clienti di un bar.

La sua 'giornata brava' in rapida sequenza è continuata quando ha portato via un pacco a due corrieri Amazon. I due dipendenti hanno reagito e lui li ha feriti entrambi, con un coccio di vetro pare: uno in maniera più lieve, l'altro a un braccio, procurandogli una ferita molto più seria.

Dopo una mezz'ora di scorribande, il giovane africano è stato intercettato in via Toscanini dagli agenti delle Volanti. Il 118 lo ha trasportato in ospedale per le valutazioni del caso. Non è chiaro se il giovane “esibizionista” sarà trattenuto, o dimesso. In questo caso, considerati i vari reati commessi, rischia l'arresto in carcere.

In seguito all’identificazione, è emerso che il giovane era già stato arrestato lo scorso 27 luglio dalla polizia municipale di Firenze con l’accusa di tentata rapina di un cellulare. Lo stesso era finito ai domiciliari dalla madre in via Baracca. E dunque si ipotizza adesso anche il reato di evasione.

g.sp.