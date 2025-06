Firenze, caso Scalas: il tribunale del capoluogo si è dichiarato incompetente, procede Como

Firenze, 4 giugno 2025 – Il tribunale di Firenze si è dichiarato incompetente per il caso di Massimiliano Scalas, livornese di San Vincenzo, malato di sclerosi multipla, che venne accompagnato in Svizzera per porre fine alla sua vita da due attiviste e con il sostegno economico dell'associazione presieduta da Marco Cappato. Il tribunale competente è stato indicato quello di Como. Cappato, esponente dell’associazione Luca Coscioni, è accusato di aiuto al suicidio nel procedimento. Scalas fu accompagnato da Cappato in Svizzera per il suicidio assistito.

Massimiliano Scalas, l'uomo di 44 anni che fu accompagnato al suicidio in Svizzera

Il reato di aiuto al suicidio è punito con una pena tra i 5 e i 12 anni. La Gip di Firenze Agnese Di Girolamo aveva stabilito a marzo l’imputazione coatta per Cappato rigettando la richiesta di archiviazione formulata dalla procura di Firenze e dalle difese degli indagati. Scalas, musicista, di 44 anni, era stato accompagnato in Svizzera nel dicembre del 2022.