Notturna di San Giovanni Maxi successo della corsa 1300 i partecipanti in gara

Doppia vittoria per la Libertas Unicusano Livorno alla Cetilar Run – 83esima Notturna di San Giovanni, la seconda corsa podistica più antica d’Italia, con partenza e arrivo da Piazza Duomo a Firenze sulla distanza di 10 chilometri. Il successo in campo maschile è andato infatti al 25enne burundiano Jean Marie Vianney Niyomukiza, tesserato appunto per la Libertas Unicusano Livorno, che ha bissato il successo dello scorso anno e che stavolta è arrivato in solitaria completando il tracciato in 30’24”. Ha preceduto il keniano Hosea Kimeli Kisorio, mentre per i colori italiani (e toscani), chiudendo col tempo di 32’19”, ha centrato l’obiettivo del podio Girma Castelli. Tra le donne vince Cavaline Nahimana, burundiana, anche lei come il vincitore maschile tesserata per la Libertas Unicusano Livorno. Seconda posizione che parla italiano con la sempre più sorprendente Benedetta Coliva in 35’21”.

In totale sono stati 1300 i corridori che hanno calpestato le vie di Firenze. L’evento è stato organizzato da Firenze Marathon in collaborazione con Atletica Firenze Marathon e il patrocinio di Comune di Firenze, Coni e Fidal e, come da tradizione, si è svolto nell’ultimo sabato che precede la Festa del Santo Patrono di Firenze, San Giovanni Battista, che è il 24 giugno.

Il via è stato dato da Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze. Con lui Claudio Bini, presidente della Società San Giovanni Battista, oltre al presidente di Firenze Marathon, Giancarlo Romiti e tutto lo staff di Firenze Marathon.