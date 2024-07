Notti di cultura. E la biblioteca resta aperta

Doppio appuntamento dedicato ai più piccoli, oggi nell’ambito della rassegna ’Notti di cultura’ con aperture straordinarie della biblioteca comunale in piazza Buondelmonti e incontri dedicati alla lettura. Dalle 19 alle 20 è in programma l’iniziativa ’Sembra questo, sembra quello’ rivolta a bambini tra i 3 e i 6 anni mentre dalle 21 alle 22 è invece in calendario ’Le Parole Sono Scomparse’ per un pubblico tra i 6 ed i 10 anni. Per info e prenotazioni: 055 2036404 o [email protected].