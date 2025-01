"Nostra figlia ammazzata, serve la verità". I genitori di Michela mostrano i verbali

Hanno reso noto il verbale della questura di Firenze dell’epoca del femminicidio per dimostrare che Mattia Di Teodoro, prima di uccidere l’ex moglie Michela Noli a coltellate, e poi suicidarsi, aveva rivelato il suo intento ai genitori e agli amici, senza che nessuno lo avesse preso sul serio.

Sono i genitori di Michela, Paola Alberti e Massimo Noli che vogliono chiarezza attorno all’omicidio della giovane hostess.

Sentiti a sommarie informazioni testimoniali, dopo il ritrovamento dei corpi dei due ex coniugi, il 16 maggio del 2016 "i familiari del Di Teodoro riferivano che effettivamente il figlio aveva minacciato di ammazzare la Noli, ma anche loro non l’avevano preso sul serio...", è scritto negli atti.

Come aveva fatto anche l’amico al quale Di Teodoro aveva mandato il messaggio in cui diceva di aver ucciso Michela che fece scattare l’allarme al 113 e ritrovare prima la lettera di addio di Mattia e poi i cadaveri.

"...Dichiarava che in una grigliata aveva incontrato il suo amico Di Teodoro Mattia il quale si era separato dalla moglie da circa un mese. Il Di Teodoro riferiva che l’avrebbe voluta ammazzare ma (l’amico, ndr) non prendeva sul serio quanto dichiarato dall’amico, invitandolo a calmarsi". Nella ’ricostruzione atti’ inoltre è scritto che "...Il Di Teodoro e la moglie...spiegava che il figlio Mattia da giovane era stato in cura da uno psichiatra in quanto soffriva di bipolarismo...".

"Visto che, durante i nostri incontri sulla sensibilizzazione e la prevenzione contro il femminicidio e la violenza di genere, noi riferiamo quello che leggiamo nel verbale delle indagini, abbiamo bisogno di sapere qual è la verità su quanto viene affermato dai genitori dell’assassino di nostra figlia. Se c’è un errore sul verbale delle indagini abbiamo bisogno di saperlo per fare i nostri passi per far emergere la verità", sottolineano i Noli, dopo che i genitori di Di Tedoro hanno smentito, in una raccomandata inviata a La Nazione di aver tenuta nascosta la patologia del figlio (negli atti giudiziari anche le sommarie informazioni di psichiatra e psicoterapeuta, ndr) e di essere stati a conoscenza dell’intenzione di uccidere l’ex moglie.