Non solo musica a Firenze: al Mandela torna l'arrampicata

Musica, teatro e sport. Da Tedua a Calcutta, da Elodie alla Pausini, passando per Coez e arrivando a Baglioni. La stagione d’eventi del Nelson Mandela forum promette spettacolo. A presentarla, ieri, l’assessore allo Sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione, il direttore Giuseppe Malgeri e la consigliera Letizia Perinii. Si parte il 14 e 15 ottobre con i Pooh, il 17 a scaldare la folla toccherà a Ligabue, mentre il 21 ci sarà il violoncellista croato Hauser. Il 4 novembre si esibirà, Tedua, che porterà il suo nuovo album la "Divina commedia". L’8 e il 12 saranno invece i circensi del celebre Ovo Cirque du Soleil a incantare gli spettatori. Il 23 sarà il turno di Giorgia. Chiuderanno il mese il 25 Irama e Rkomi, reduci dall’ultimo album insieme. Dicembre parte con il cantautore Calcutta apre le danze il 2, mentre il 5 salirà sul palco Elodie, nel giorno del decennale della morte di Mandela. Il 19 suonerà il duo Venditti De Gregori. Doppia data invece per Laura Pausini, 22 e 23 dicembre. Feste natalizie a ritmo latino. Dal 25 dicembre al 7 gennaio gli artisti de El Circo Nacional De Cuba porteranno in Italia il loro spettacolo. Sarà Coez, insieme a Fra Quintale a iniziare il 2024 musicale, il 1 febbraio. L’8 e il 9 toccherà a Claudio Baglioni mentre il 21 marzo a Gazzelle. Il 6 aprile il palco sarà di Annalisa, il 13 e 14 invece dei Me Contro Te. Il 20 sarà il turno di Dave Matthews Band. La stagione si chiuderà il 2 e 4 maggio con il doppio appuntamento dei Pinguini Tattici Nucleari. Ma oltre ai concerti anche la famosa palestra di arrampicata, dopo un lungo stop per il covid è pronta a tornare in funzione, aggiungendo la parola sport a questa stagione.

Gabriele Manfrin