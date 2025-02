Non solo calcio, c’è la Fondazione Rondinella

"Nata con le ali, insieme voliamo alto". Con questo slogan è nata una nuova realtà innovativa fiorentina, la Fondazione Rondinella, a cura della comunità della società sportiva Rondinella Marzocco. La cerimonia d’investitura si è tenuta ieri presso il l’Hotels 25 Hours in piazza San Paolino, con semplicità ma ricca di significato, che ha visto la presenza una folta rappresentanza di tifosi biancorossi, giocatori e tecnici della prima squadra: dall’allenatore Tronconi al diesse Mamma, con i giocatori Polo, Bartolozzi, Baldesi, Bartolini e alcuni dirigenti della Rondinella Marzocco, dal presidente Lorenzo Bosi, al vice presidente Francesco Di Costanzo, attuale presidente della Fondazione Italia Digitale.

La Fondazione Rondinella (web di riferimento www. fondazionerondinella.it) è una nuova realtà che nasce con l’obiettivo di realizzare iniziative extra calcistiche per accompagnare i giovani alla crescita nella conoscenza di settori chiave: sostenibilità, innovazione, salute, diritti, integrazione, sociale e tradizioni. Iniziative legate alla formazione dei più giovani e in generale promuove la funzione educativa dello sport anche grazie al coinvolgimento della comunità: cultura, formazione, sostenibilità, diritti, salute e innovazione.

Ha fatto gli onori di casa Luigi Salvadori presidente della Fondazione Rondinella assieme al presidente biancorosso Lorenzo Bosi. "Insieme a tutto il Cda, in un vero gioco di squadra – ha sottolineato il presidente della Fondazione, Salvadori – condividiamo la volontà di fare di questa Fondazione un contenitore di progetti e iniziative che possano portare un valore aggiunto a tutta la comunità fiorentina legata alla seconda squadra di Firenze ai giovani, non solo amanti del calcio, ma di tutti gli sport". Anche il presidente Lorenzo Bosi è il vice presidente Francesco Di Costanzo hanno preso la parola condividendo il concetto espresso dal presidente Salvadori, anticipando alcuni progetti come quello dell’arrivo di una Academy di formazione continua su tante telematiche, un docufilm, un museo virtuale che punta ad unire storia e tradizione della Rondinella. Fra le tante autorità presenti, Letizia Perini assessora allo Sport, Politiche giovanili e Tradizioni popolari del comune di Firenze, Paolo Mangini presidente Comitato Regionale Toscana Figc.

Giovanni Puleri