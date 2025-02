Non è una città per single: "Difficile comprare casa per chi ha solo un reddito"

di Rossella Conte

Comprare casa a Firenze è sempre più difficile, soprattutto per chi vive da solo. Nel 2024, solo il 35,2% delle compravendite è stato effettuato da single, in calo rispetto al 40,5% dell’anno precedente. Le famiglie, invece, continuano a dominare il mercato, rappresentando il 64,8% degli acquisti. A dirlo sono i dati del Gruppo Tecnocasa, che evidenziano come le persone sole siano una delle categorie più penalizzate da un mercato immobiliare caratterizzato da prezzi tra i più alti d’Italia e da difficoltà nell’accesso al credito. Tommaso Birignani, consulente della rete Tecnocasa Toscana, analizza la situazione: "I single, essendo mono-reddito, incontrano maggiori difficoltà di accesso al credito rispetto alle famiglie con più entrate. I prezzi degli immobili a Firenze sono spesso inaccessibili per chi vive da solo".

Infatti, oltre la metà dei single (55,3%) deve ricorrere a un mutuo per acquistare una casa, mentre solo il 44,7% riesce a comprare senza finanziamento. Con uno stipendio medio di 1.600 euro al mese, un single può destinare circa 480 euro mensili al pagamento del mutuo, secondo le regole bancarie. Questo si traduce in un budget massimo di circa 150.000 euro per l’acquisto di un immobile. Tuttavia, l’offerta in questa fascia di prezzo a Firenze è limitatissima.

Una ricerca su Immobiliare.it evidenzia che gli appartamenti sotto i 150.000 euro sono pochi, in tutto il Comune 55, e spesso si trovano in zone periferiche o hanno destinazioni d’uso diverse dall’abitativo, come magazzini o uffici, o addirittura sono annunci datati e quindi relativi a immobili non più sul mercato.

Ad esempio, tra gli annunci disponibili, un trilocale in piazza dei Ciompi è offerto a 145.000 euro, ma è classificato come magazzino. O in via de’ Perfetti Ricasoli è disponibile un trilocale di 60 metri quadrati al prezzo di 150.000 euro ma si tratta di una nuda proprietà. A gennaio 2025, il prezzo medio degli immobili residenziali in vendita a Firenze è di 4.562 euro al metro quadro, con un aumento del 14% rispetto a gennaio 2024, quando era di 4.007 euro al metro quadro. Questo incremento rende ancora più difficile per i single trovare soluzioni abitative adeguate al loro budget.

Nonostante le difficoltà, il 27% dei single acquista casa a Firenze per investimento, un dato in crescita rispetto al 20% del 2023. Tuttavia, la maggior parte (73%) continua a comprare per esigenze abitative. I trilocali e i quadrilocali sono le tipologie più richieste, rappresentando il 30% degli acquisti. A influenzare ulteriormente il mercato c’è il fenomeno della trasmissione patrimoniale.

"Firenze è una città dove il benessere diffuso e la tendenza ad avere pochi figli favoriscono il passaggio generazionale delle proprietà – sottolinea Birignani –. Molti giovani single ereditano case dai genitori o dai nonni, riducendo così la necessità di acquistare".