Non c’è personale La Motorizzazione non può rispondere

di Carlo Casini

Motorizzazione civile di Firenze impossibile da contattare telefonicamente negli orari in cui dovrebbe rispondere, nemmeno per mail va meglio e neppure per pec. Le proteste dei cittadini sono tante: "Sono 15 giorni che provo per telefono, mail pec e non riesco a ottenere informazioni – dice Alessandro alla nostra redazione – devo sapere delle specifiche sul foglio rosa per una patente speciale per mio figlio. Alla fine mi sono dovuto rivolgere a un’autoscuola e anche lì mi hanno confermato che la Motorizzazione a Firenze è molto difficile da contattare".

Per rendersi conto della rabbia che monta tra i fiorentini basta leggere le centinaia di impietose recensioni su Google Local, dove l’ente ha appena una stella e la criticità più lamentata è sempre quella. Sulla questione è intervenuto anche il capogruppo della Lista Nardella Luca Santarelli: "Non rispondono al telefono dedicato, lasciando il cittadino in lunghe attese, per poi riuscire solo ad ascoltare registrazioni in cui informano che non è possibile evadere la telefonata, invitando a riprovare più tardi; anche scrivendo all’indirizzo di pec, non viene data risposta; il sito della motorizzazione offre la possibilità di chiedere informazioni tramite apposito modulo da compilare, ma non si ottiene né risposta né riscontro alcuno; l’unico giorno di ricevimento per il pubblico rimane il martedì, ma non è possibile entrare negli uffici senza avere un appuntamento anche in presenza degli uffici vuoti; provando a prendere un appuntamento, seguendo la loro prassi, il primo posto disponibile è dopo svariati mesi".

"La situazione è nota già da tanto tempo – spiega la Cgil Fp – la Motorizzazione civile è sotto organico da anni. L’ufficio di Firenze è uno di quelli messi peggio, segue anche Prato e le persone da seguire sono tantissime. Qualcuno da Firenze va anche a dare una mano a Pistoia. Purtroppo sono 26 anni che non si fanno concorsi. Ci dovrebbe essere un centralinista a smistare le telefonate, ma se non c’è il personale interno perché è a fare le revisioni, gli esami e tutte le altre mansioni, non può rispondere: il personale quello è ed è insufficiente. Urgono nuovi concorsi e un aumento considerevole di organico"

Sulla stessa linea anche la Cisl Fp Toscana. "Le lavoratrici e i lavoratori ben consapevoli delle criticità riscontrate dai cittadini, evidenziano che non sono in condizione di assicurare un servizio puntuale nell’espletamento delle varie pratiche, a causa di una cronica carenza di personale".